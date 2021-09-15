53 кандаса прибыли в Казахстан из Ирана

Казахстан организовал переезд из Ирана 53 кандасов. Самолет с ними на борту приземлился утром в Мангистауской области, сообщают в пресс-службе акимата региона в среду.

«Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандасов. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно размещаются в общежитии. Для них созданы все условия, далее проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в Северо-Казахстанскую область», – цитирует пресс-служба заместителя акима Актау Абылкаира Байпакова.

Всего в Казахстан прибыли 20 семей. Из 53 человек 25 – дети. Как сообщили в пресс-службе, переезд организован министерством иностранных дел, посольством Казахстана в Иране и Фондом "Отандастар" при поддержке акиматов Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.