Более 3,3 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 851 661 случай, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 704 случая, в Карагандинской области – 463, в столице – 339, в Алматинской области – 278, в Актюбинской области – 240, в Павлодарской области – 195, в Акмолинской области – 178, в Костанайской области – 142, в Восточно-Казахстанской области – 136, в Шымкенте и Западно-Казахстанской области – по 122, в Атырауской области – 96, в Северо-Казахстанской области – 80, в Кызылординской области – 77, в Жамбылской области – 69, в Мангистауской области – 57, в Туркестанской области – 45.

Выздоровели за сутки 4 548 человек, а всего – 775 106.