Кольсайские озера вошли в сеть ЮНЕСКО по биосферным резерватам

ЮНЕСКО включила казахстанский государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» в свою всемирную сеть биосферных резерватов, говорится в сообщении организации. Кольсайские озера отныне будут находиться под особой защитой международных соглашений, к которым присоединился Казахстан. В национальной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО на сегодня в Казахстане насчитывается 13 таких объектов.

«Особого внимания заслуживает то, что казахстанская заявка «Көлсай көлдері» была подготовлена рабочей группой Казахстанского национального комитет программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) в условиях ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире. В результате проделанной работы было подготовлено номинационное досье для включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Благодаря слаженной работе членов Комитета и сотрудников администрации Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Казахстане пополнилась еще одним биосферным резерватом», - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе организации также отметили, что включение Кольсайских озер в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО улучшит международное сообщение и поможет привлечь большее финансирование на благоустройство и инфраструктурное развитие.

«Во-первых, Кольсайским озерам дается статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО, а значит он будет официально находиться под особой защитой международных (ратифицированных) соглашений РК. Включение в сеть улучшит международное сообщение, даст привилегию посещения всевозможных тренингов и проектов сотрудниками парка; будет получать рекомендации по улучшению инфраструктуры и коррекции антропогенной нагрузки. Во-вторых, исходя из первого аспекта, поскольку Биосферному резервату дается международное признание и по нему государство имеет отчетность - это возможность привлечение большего финансирование на благоустройство и инфраструктурное развитие - это потенциальное развитие экотуризма, новые рабочие места. Третье - повышение туристического потенциала ввиду того же самого международного признания, а также доступность информации по нему», - указывается в сообщении.

Кольсайские озера - одно из наиболее популярных туристических направлений в Алматинской области, на юго-востоке Казахстана.