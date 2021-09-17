Pioneer Capital Invest, подконтрольная «Назарбаев фонду», приобрела Азиатско-Тихоокеанский банк в России

Структура из Казахстана Pioneer Capital Invest, подконтрольная частному «Назарбаев фонду», в ходе закрытого аукциона выкупила у Банка России 100% акций «Азиатско-Тихоокеанского банка» ( АТБ ), который ранее перешел регулятору после санации, сообщают Ведомости .

В ходе торгов, участие в которых также приняли российские Промсвязьбанк и Совкомбанк, Pioneer Capital Invest предложила за АТБ наибольшую цену — свыше 14 млрд руб. Права собственности перейдут новому владельцу до 1 ноября этого года, указали в ЦБ.

«Победителем по результатам торгов определено ТОО «Pioneer Capital Invest», предложившее наибольшую цену в размере 14 000 000 013,13 рублей. В соответствии с условиями договора купли-продажи акций Банка победитель аукциона до 30.11.2021 также перечислит Банку России часть чистой прибыли Банка за 9 месяцев 2021 года», — сказано в сообщении регулятора.

По данным российского ЦБ, товарищество с ограниченной ответственностью Pioneer Capital Invest на 67,45% принадлежит частному «Назарбаев фонду». Еще на 19,62% структурой владеет «Фонд социального развития», который полностью принадлежит «Назарбаев университету». Оставшиеся 12,93% покупателя АТБ принадлежат казахстанскому «Фонду развития». Тот, в свою очередь, находится в собственности организации «Назарбаев интеллектуальные школы».

Российский ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ в результате санации: в апреле 2018 г. регулятор забрал банк в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда ЦБ вложил в его капитал 9 млрд руб. Основными бенефициарами кредитной организации ранее были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% — Международной финансовой корпорации (IFC).

После санации ЦБ дважды предпринимал попытку продать АТБ — в 2019 и 2020 гг. В первый раз на кредитную организацию претендовали Совкомбанк и «Московский кредитный банк». Тогда регулятор рассчитывал продать АТБ не менее чем за 6 млрд руб., однако ни один из потенциальных покупателей не подал заявку в день аукциона. В 2020 г. заявки на приобретение банка подали четыре инвестора, но сделке помешала пандемия коронавируса. Среди тех, кто заинтересовался АТБ, тогда была японская SBI Holdings, писали «Ведомости».

Таким образом, продать АТБ получилось с третьей попытки. При этом казахстанский инвестор заплатил за банк меньше капитала последнего: размер его собственных средств за первое полугодие 2021 г. составил 18,8 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Чистая прибыль АТБ в первом полугодии составила 1,3 млрд руб. против 936 млн руб. за аналогичный период 2020 г. По итогам II квартала АТБ занимал 49 место среди банков по размеру активов (129 млрд руб.) и 42 — по размеру средств граждан в банке (55,1 млрд).

АТБ — многофилиальный и преимущественно розничный банк, к тому же, он очищен от предыдущих проблем и не имеет шлейфа скрытых обязательств, говорит старший кредитный специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова. По ее словам, цена за такой актив выглядит адекватной.

Дисконт на капитал при продаже АТБ составил примерно 25%, что близко к тем сделкам, которые проходили последние несколько лет в России, отметил аналитик Fitch Антон Лопатин. Он напомнил, что ЦБ вложил в банк во время санации около 9 млрд руб., то есть цена продажи в два раза превышает траты. Сейчас АТБ вернулся к прибыли, подчеркнул аналитик.