На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы горит кровля здания

В Алматы горит кровля крыши офисного здания на пересечении улиц Назараева-Кабанбай батыра. Первые подразделения ДЧС города уже находятся на месте, сообщили в пресс-службе ведомства.

«​17 сентября 2021 года в 15:09 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу Медеуский район, проспект Назарбаева 124, по прибытии в 15:12, первых подразделений происходило горение открытым пламенем кровли 4-х этажного жилого дома», − говорится в сообщении пресс-службы.

В тушении пожара задействовано 28 единиц техники и более 90 человек личного состава.

В социальных сетях появляются видео очевидцев.

UPD. Пожар был локализован в 16:40. Сейчас ДЧС продолжает разбор кровли и проливку места возгорания, чтобы предотвратить возможность его распространения.

Общая площадь пожара составила более 1500 кв. м. Первый этаж офисного здания, на котором расположены кафе и бары, не пострадал. Интенсивное распространение огня произошло из-за использования деревянных стройматериалов при строительстве и ремонте здания.

По данным официального представителя ДЧС Алматы Даны Нурымбековой, в здании находилось 12 собственников недвижимости. Все они были эвакуированы.