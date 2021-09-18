Прирост продолжает замедляться
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Вновь менее 3 тысяч новых случаев выявлено в Казахстане
Фото пресс-службы акимата Алматы

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 857 643 случая, сообщает межведомственная комиссия по противодействию коронавирусу.

В Алматы за сутки выявлено 568 заболевших, в Карагандинской области – 388, в столице – 304, в Алматинской области – 264, в Актюбинской области – 210, в Павлодарской области – 202, в Акмолинской области – 165, в Костанайской области – 131, в Восточно-Казахстанской области – 122, в Атырауской области – 98, в Западно-Казахстанской области – 97, в Шымкенте – 96, в Жамбылской области – 68, в Северо-Казахстанской области – 67, в Кызылординской области – 48, в Туркестанской области – 40, в Мангистауской области – 33.

Выздоровели за сутки 4 672 человека, а всего – 784 541.

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