Состоялась премьера документального фильма «Алмаз»

«У Алмаза – 47 хромосом вместо привычных 46. Он – любимый сын своих родителей, лучший друг, актер инклюзивного театрального проекта «Действие буквально». Каждый день на своем примере он показывает, что у него есть право на самовыражение, на любимую работу, и право не быть таким, как все», - так описывает фильм Мусиров.

Премьера документального фильма «Алмаз» состоялась в рамках Международного фестиваля инклюзивных практик «Преодолевая Границы -2021» 19 сентября в онлайн-формате. Благодаря такому формату, отметил Данияр, у него появилась возможность ответить на вопросы зрителей, услышать личные истории и узнать, какое впечатление от просмотра фильма получили зрители.

«Я рад, что фильм получил много приятных отзывов, а герои фильма не оставили никого равнодушными. Особо хочется отметить, что среди зрителей были дети с особенностями развития. После завершения фильма их родители написали мне, что Алмаз и его друзья стали неким примером для подражания, примером людей, которые счастливо и полноценно живут, несмотря ни на какие диагнозы. Это лучшее, что я мог услышать», - рассказал Данияр.

Фильм «Алмаз» можно посмотреть на YouTube канале Данияра Мусирова.