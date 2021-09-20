Фильм об актере инклюзивного театра Алмазе Насруллаеве снят фоторепортером Vласти Данияром Мусировым
Состоялась премьера документального фильма «Алмаз»
Обложка фильма «Алмаз» Данияра Мусирова

Накануне состоялась премьера дебютного документального фильма «Алмаз», снятого режиссером, фоторепортером Vласти Данияром Мусировым. В фильме описывается история актера инклюзивного театрального проекта «Действие буквально» Алмаза Насруллаева.

«У Алмаза – 47 хромосом вместо привычных 46. Он – любимый сын своих родителей, лучший друг, актер инклюзивного театрального проекта «Действие буквально». Каждый день на своем примере он показывает, что у него есть право на самовыражение, на любимую работу, и право не быть таким, как все», - так описывает фильм Мусиров.

Премьера документального фильма «Алмаз» состоялась в рамках Международного фестиваля инклюзивных практик «Преодолевая Границы -2021» 19 сентября в онлайн-формате. Благодаря такому формату, отметил Данияр, у него появилась возможность ответить на вопросы зрителей, услышать личные истории и узнать, какое впечатление от просмотра фильма получили зрители.

«Я рад, что фильм получил много приятных отзывов, а герои фильма не оставили никого равнодушными. Особо хочется отметить, что среди зрителей были дети с особенностями развития. После завершения фильма их родители написали мне, что Алмаз и его друзья стали неким примером для подражания, примером людей, которые счастливо и полноценно живут, несмотря ни на какие диагнозы. Это лучшее, что я мог услышать», - рассказал Данияр.

Фильм «Алмаз» можно посмотреть на YouTube канале Данияра Мусирова.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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