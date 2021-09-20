При этом отопительный сезон в городе пока не начался в полной мере
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Социальные объекты столицы начали подключать к отоплению
Фото Жанары Каримовой

В столице начали подключать к отоплению социальные объекты – медицинские учреждения, объекты образования, детсады и др., сообщает сайт акимата города.

«Отопительный сезон в городе стартует в полной мере, когда среднесуточная температура +10 градусов (и ниже) сохранится в течение 5 дней. Тем не менее, по заявке от потребителей к отоплению начали подключать социальные объекты города. Кроме того, определены источники подключения к отоплению новых объектов, проводится проверка мощностей», - говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города.

«Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо», - заверили в акимате.

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