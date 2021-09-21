Фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила карьеру

Фигуристка Элизабет Турсынбаева в связи с состоянием здоровья объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в своем Instagram .

«Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью… Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны», - написала спортсменка.

Она сообщила, что до конца года будет находиться в Казахстане, «работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом».

«Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением», - отметила Турсынбаева.

Элизабет Турсынбаева родилась в Москве 14 февраля 2000 года, тренировалась в России. В 2012-2013 годах занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем перешла к канадскому наставнику Брайану Орсеру. В 2014 году она дебютировала на чемпионате мира среди юниоров, заняв 11 место. С 2015 года выступает на взрослых соревнованиях. В феврале 2018 года на Олимпийских играх она оказалась на 12 месте. После этого она вернулась в группу Этери Тутберидзе. Этери Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову. Турсынбаева - серебряная призерка зимней Универсиады-2019, вице-чемпионка мира 2019 года, она стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях. Всего за 10 лет она завоевала 39 медалей различного достоинства. До Элизабет никто из казахстанских фигуристок не поднимался на пьедестал чемпионата мира.