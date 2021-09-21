Черные списки пассажиров авиакомпании Казахстана будут составлять только по решению суда

За нарушения в аэропорту или на борту самолета граждане смогут попасть в черный список казахстанских компаний только по решению суда, а не по решению самих авиакомпаний. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта», который во вторник презентовали в мажилисе.

«Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Он отметил, что черные списки, которые есть у авиакомпаний Казахстана сегодня, формируются самостоятельно. И 99% всех случае приходится на Air Astana. И, как подчеркнул Камалиев, были случаи, когда это было необоснованным.

«С Эйр Астаной был случай. Женщина вылетала из Шымкента. Она заявила, что при регистрации ее оскорбили, а авиакомпания сама производит регистрацию. Они включили ее в этот список. Когда мы разбирались, выяснилось, что там бегали дети, а один из детей – аутист. Такие моменты тоже есть», - объяснил вице-министр.

Камалиев добавил, что в международной практике в любом аэропорту, в случае проблем с пассажиром, именно составление акта является основанием для включения в черный список. Поэтому Казахстан считает возможным применять временно такие меры к нарушителям после составления протокола, но окончательное решение принимать по решению суда.