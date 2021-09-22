Мажилис одобрил ратификацию соглашения о совместной системе связи вооруженных сил СНГ

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закон «О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств». Документом предусматривается обмен всеми видами информации в системе управления вооруженными силами стран СНГ.

«Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечения обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств-участников соглашения, обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере», - сказал депутатам заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

Он отметил, что для обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи стороны могут использовать ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников соглашения. Все это позволит повысить боеспособность вооруженных сил стран СНГ.

«Смысл этого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить взаимозаменяемость и сопрягаемость систем связи. В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что каким-то образом это может повлиять на действующую систему связи и управление войсками. У нас имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого сегмента в системе вооруженных сил и система управления вооруженными силами. То есть она между собой действует автономно и поэтому каким-то образом не повлияет на его работоспособность», - в то же время отметил Дандыбаев.

Замминистра подчеркнул, что цель этого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить взаимозаменяемость и сопряжение систем связи.