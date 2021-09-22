Токаев рассчитывает на совместную с ЕБРР реализацию проектов в АПК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Акорда. В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

«Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, также для нас очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе», - сказал Токаев.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках.