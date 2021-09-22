Токаев рассчитывает на совместную с ЕБРР реализацию проектов в АПК

Президент Казахстан и глава банка обсудили приоритеты дальнейшего сотрудничества
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Акорда. В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.
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