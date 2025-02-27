СМИ и агропромышленный комплекс в Казахстане хотят освободить от уплаты НДС

«Мы предлагаем дифференцированную ставку по НДС. Общеустановленная ставка составит 16% – это базовая ставка. Второй вариант – полное освобождение от НДС для агропромышленного комплекса. При этом мы сохраняем право добровольной постановки на учет. То есть, если налогоплательщик самостоятельно хочет быть плательщиком НДС, такое право у него остается», - сказал в четверг в ходе круглого стола в мажилисе первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Также, добавил он, предусмотрена промежуточная ставка в 10%. В проекте, который поступил в парламент, она предложена для сферы здравоохранения.

Вместе с тем в опубликованной сравнительной таблице говорится, что предлагается освободить от НДС сфер средства массовой информации и агропромышленный комплекс и установить пониженную ставку в размере 10% для фарминдустрии, медицинских услуг и социально значимых продовольственных товаров.

Также в этом документе предлагается снизить порог по постановке на регистрационный учет плательщика НДС с 20 тыс. МРП до 3 800 МРП.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс находятся на обсуждении в парламенте. Планируется, что они вступят в силу с 1 января 2026 года.