В Алматинской области задержан руководитель РОО «Шанырак»

Он подозревается в хищении субсидий через фиктивные сельхозкооперативы
Руководитель общественного объединения «Шанырак» Алмазбек Садырбай подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
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