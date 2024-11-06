Он подозревается в хищении субсидий через фиктивные сельхозкооперативы
В Алматинской области задержан руководитель РОО «Шанырак»
фото Жанары Каримовой

Руководитель общественного объединения «Шанырак» Алмазбек Садырбай подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма», - отметили в ведомстве.

Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые не имели сельхозземли. Заявки на субсидии подавали дистанционно, в заявках указывались фиктивные кадастровые номера. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома.

«Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге», - уточнили в АФМ.

Садырбай задержан. Его сообщница с санкции следственного суда находится под домашним арестом.

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