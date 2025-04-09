Правительство выделило из резерва 40 млрд тенге на поддержку зерновой отрасли

Правительство выделило из своего резерва 40 млрд тенге на поддержку сельхозтоваропроизводителей в зерновой отрасли. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

«Средства планируется направить на решение комплекса задач, среди которых обеспечение качественного проведения весенне-полевых работ, высвобождение элеваторных емкостей для приема урожая 2025 года, повышение конкурентоспособности казахстанского экспорта зерновых, а также освоение новых рынков сбыта», - сообщили в кабмине.

В правительстве напомнили, что в прошлом году был собран рекордный урожай зерновых в объеме 25,2 млн тонн. А потребность внутреннего рынка составляет порядка 10 млн тонн. И теперь приоритетная задача – оказать всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям в сбыте продукции на зарубежных рынках. По данным правительства, на сегодня из экспортного потенциала в 12 млн тонн 10 млн тонн направляются на традиционные рынки сбыта, по которым уже отработаны маршруты, еще 2 млн тонн – по дальним направлениям и на новые рынки.

«Субсидирование удешевления стоимости затрат на транспортировку позволит аграриям своевременно экспортировать зерно на новые рынки и подготовить элеваторы к новому урожаю», - отметили в кабмине.

По последним данным, с сентября 2024 года по апрель 2025 года экспорт зерна составил 6,9 млн тонн. Традиционными маршрутами экспорта являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Увеличены поставки в Иран и Азербайджан. Транзитные пути пролегают через территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Китая.