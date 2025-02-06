Жумангарин ответил отказом на предложение депутата мажилиса включить печатный станок

Правительство Казахстана и Национальный банк не будут включать печатный станок, чтобы не разогнать инфляцию и не обесценить доходы населения, заявил в кулуарах сената заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Когда включается печатный станок, количество денег в экономике увеличивается. Но если это не подтверждено соответствующей товарной массой, то возникает эффект инфляции. А инфляция обесценивает доходы населения, и можно получить обратный эффект», - подчеркнул Жумангарин.

Он напомнил, что если рост цен и инфляция превышают 20%, это называется «галопирующая инфляция, которую очень тяжело остановить». В результате это приведет к вынужденной индексации зарплат, пенсий, пособий на уровень инфляции и «бюджет опять уйдет в никуда».

«Что нам придется делать? Занимать. Поскольку мы уже повысили налоги, нам придется занимать на внешних рынках. Увеличится госдолг. Поэтому вопрос достаточно спорный», - убежден глава Миннацэкономики.

При этом он признал, что в некоторых ситуациях такая мера применяется странами для развития экономики. Однако ее нужно применять «очень осторожно».

Ранее депутат мажилиса от фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев предложил правительству и Нацбанку «включить печатный станок» и увеличить эмиссию денежной массы для поддержки сельхозтоваропроизводителей, чтобы обеспечить им условия для нормальной работы.