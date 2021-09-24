Дождь с переходом в снег ожидается на севере и востоке Казахстане в выходные

25-27 сентября на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, на севере и востоке республики возможен дождь с переходом в снег, на западе, в центре и на юге – похолодает, сообщает «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части республики, этому будет способствовать объединение двух циклонов северо-западного и южного. Пройдут дожди, в северной половине и на востоке республики возможен переход дождя в снег, усилится ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман», - сообщают синоптики.

На западе республики ночью будет +7+15 градусов, днем температура понизится с +15+25 до +10+20; на северо-западе ночью потеплеет до +3+11 градусов, а днем температура понизится с +13+23 до +3+13; на севере и в центре страны ночью потеплеет с -2-7 градусов до +3+8 градусов, днем ожидается колебание температуры от +10+20 до +5+13; на востоке республики температура воздуха ночью -5+5, днем +7+17; на юге и юго-востоке республики ночью потеплеет с +5+15 до +10+17 градусов, а днем температура воздуха понизится с +25+32 до +18+25 градусов.