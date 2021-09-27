Для блока ХДС и ХСС – самый низкий показатель федеральных выборов
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Социал-демократическая партия Германии лидирует на парламентских выборах
ФОТО REUTERS

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Германии, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) обходит консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, находившийся у власти с 2005 года, сообщает Русская служба ВВС.

СДПГ прогнозируют порядка 25,8% голосов (примерно 205 кресел в бундестаге против 152 места в Бундестаге прошлого созыва), ХДС – 24,1% (194 кресла). При этом для блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 25% – это самый низкий показатель на федеральных выборах за все послевоенное время. Третье место занимает партия «Зеленых» с 14,6% (116 парламентских мандатов), улучшив свой прежний результат почти вдвое. Далее идут Свободная демократическая партия – 11,5% (91 мандат), ультраправая Альтернатива для Германии – 10,5% (84 мандата), партия «Левая» – 4,9% (39 мандатов) и все остальные партии, набирающие в общей сложности 8,6%.

После публикации промежуточных результатов лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что Германия проголосовала за перемены, хотя и признал, что борьба с ХДС весьма напряженная. Шольц с 2018 года он занимает должности вице-канцлера и министра финансов в правительстве Германии.

Судя по предварительным результатам, следующее правительство Германии будет коалиционным.

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