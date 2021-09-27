Вакцина QazVac будет выпущена в октябре уже со штаммом «Дельта»

В НИИ проблем биологической безопасности заменили уханьский штамм на штамм «Дельта» в вакцине против коронавируса QazVac. И в октябре препарат будет выпущен уже на основе этого штамма, сообщил в понедельник входе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Что касается эффективности QazVac против «Дельта» штамма. Проведенные исследования показали, что QazVac эффективен в отношении «Дельта» штамма. По поручению правительства НИИ проблем биологической безопасности провела серьезную работу по адаптации и замене уханьского штамма коронавируса на «Дельту». И в октябре все вакцины QazVac уже будут выпущены с «Дельта» штаммом», - сообщил Тугжанов.

Кроме того, в НИИ получены патологические материалы по новому штамму Eta, и он будет исследован в течение двух недель. Также будет проведена оценка эффективности QazVac в отношении этого штамма.