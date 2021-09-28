128 проектов в обрабатывающей промышленности и энергетической отрасли на 1,2 трлн тенге запустят в Казахстане в этом году

Правительство Казахстана планирует запустить в текущем году 128 проектов в обрабатывающей промышленности и энергетической отрасли общей стоимостью 1,23 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«В 2021 году регионами планируется запустить 128 проектов на общую сумму 1,23 трлн тенге с созданием 12 тыс. новых постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов наблюдается в Шымкенте – 17 проектов, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях – по 14 проектов», - сказал Атамкулов.

Из 128 проектов 107 относятся к обрабатывающей промышленности, 15 – к энергетической отрасли. В частности, в обрабатывающей промышленности запланирован запуск проектов на 923,2 млрд тенге в таких отраслях, как пищевая промышленность, металлургия, машиностроение и строительная индустрия.

«Основную долю инвестиций – более 670 млрд тенге – обеспечивают проекты металлургии», - отметил министр.

Атамкулов добавил, что по состоянию на сентябрь введено в эксплуатацию 28 проектов на общую сумму 296 млрд тенге, создано более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест. Готовность проектов на уровне свыше 80% наблюдается в девяти регионах, в шести регионах – средние темпы реализации, в Кызылординской области и Алматы ввод проектов в эксплуатацию идет с отставанием, а объем инвестиций в индустриальные проекты в столице и Алматы «незначительны в соотношении к их экономике».

Также в МИИР отмечают 10-кратное снижение инвестиций в проекты в Акмолинской области с 42 млрд тенге в 2020 году до 3,9 млрд тенге в 2021 году. Из проектов, введенных в эксплуатацию, Атамкулов отметил такие крупные проекты, как модернизация действующего производства и строительство обогатительной фабрики АО «Жайремский ГОК» в Карагандинской области, которая позволит увеличить объемы добычи свинцово-цинковой руды в 2,5 раза, то есть до 5 млн тонн в год. ТОО «Петропавловский электротехнический завод» увеличит производство отечественных трансформаторов на 40% – с 32 тыс. до 44 тыс. в год, а экспорт достигнет 25 тыс. единиц ежегодно. Еще один проект – производство пассажирских автобусов Yutong в городе Сарань ТОО «QazTehna» с мощностью 1200 единиц в год.

«Из ключевых проектов до конца года планируется ввести в эксплуатацию следующие проекты: проект по расширению Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области, что позволит увеличить мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и обеспечить производство меди до 190 тыс. тонн в год. Это 90%-й рост. Первый проект в Казахстане по производству алюминиевой банки в городе Шымкент. Реализация данного проекта обеспечит внутреннюю потребность пищевой промышленности на 65%. И проект по строительству Сарыаркинского ферросплавного завода в Карагандинской области, ТОО «Qaz Carbon», - перечислил Атамкулов.

В целом выход 128 проектов на полную мощность, по мнению главы МИИР, позволит дать положительный импульс для дальнейшего развития экономики страны. В результате объемы производства составят порядка 1 трлн тенге, а экспортный потенциал – $800 млн.