Они уже осуждены
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Должностные лица компании «Мангистаумунайгаз» похитили почти 500 млн тенге
Фото Жанары Каримовой

Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистаумунайгаз». К этому моменту они уже осуждены за преступление, сообщила пресс-служба АФМ.

«По данным финансовой разведки незаконные схемы обналичивания денежных средств, помимо небольших фирм-однодневок, также используются крупными компаниями. Следует отметить, что суммы у подобных компаний в 10, а то и в 20 раз больше, соответственно наносится значительный ущерб государству», - отмечают в агентстве.

Так, был пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистаумунайгаз». Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения компании Д.Бейсембин и его заместитель А.Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д.Лисовым и А.Юндт. При этом документы на более 700 объектов недвижимости хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались, а копии документов выдаются бесплатно.

«Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО в адрес Д.Лисового, необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д.Лисовой и А.Юндт получили по 10 млн тенге каждый. Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы», - сообщили в АФМ.

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