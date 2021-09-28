Он призвал бизнес к активным действиям
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Полноценное восстановление экономики и предпринимательской активности возможно только за счет массовой вакцинации – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заявил, что полноценный запуск экономики и полноценное возобновление предпринимательской активности возможно только за счет массовой вакцинации. В этой связи он рассчитывает на понимание и активные действия со стороны бизнеса, сообщает Акорда.

«Сегодня, пользуясь случаем, лично обращаюсь к предпринимательскому сообществу: собственникам, руководству и сотрудникам. Речь идет о национальной безопасности нашей страны, о полноценном запуске экономики, восстановлении доходов граждан, и самое главное – о здоровье наших близких. Казахстан имеет в своем распоряжении эффективные, безопасные и бесплатные вакцины. Жду от вас понимания и активных действий», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что государство продолжит оказывать бизнесу поддержку. По его информации, в рамках различных государственных программ было реализовано 3 пакета антикризисных мер на общую сумму 6,3 трлн тенге, что позволило восстановить экономическую активность и предпринимательскую инициативу.

«Мы не допустили резкого роста безработицы и массовых банкротств предприятий. По итогам 8 месяцев экономика нашей страны выросла на 3%. Государство продолжит оказывать поддержку бизнесу», - сказал он.

Глава государства сообщил, что в 2022 году в рамках программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» будет выделено не менее 1 трлн тенге.

Вместе с тем, как отметил Токаев, палата предпринимателей стала надежным партнером правительства и вносит большой вклад в устойчивое развитие страны. По его мнению, «Атамекен» постоянно защищает интересы национального бизнеса не только в Казахстане, но и на международном уровне. И если 5 лет назад доля МСБ во внутреннем валовом продукте составляла всего 24%, то сейчас эта цифра достигла 32%, в отрасли занято 3,5 млн казахстанцев.

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