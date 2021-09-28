С ними часто происходят манипуляции, считает он
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Токаев требует оцифровать данные о земельных участках и генпланах
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» заявил о необходимости оцифровать данные о земельных участках и генпланах застройки, отмечая, что часто с ними происходят манипуляции, а малому и среднему бизнесу не дают работать, покровительствуя известным компаниям, сообщает Акорда.

«Еще одним важным направлением цифрового развития является оцифровка информации о земельных участках, генеральных планах застройки, доступных мощностях, коммуникациях и так далее. Это ключевые факторы производства. Без них бизнес невозможен в принципе. Вместе с тем информация об этом – «тайна за семью печатями». На региональном уровне работа буксует по известным вам причинам. Главная причина – покровительство в пользу известных компаний, земли и преференции – именно им, как правило, малому и среднему бизнесу не дают работать», - заявил Токаев.

В этой связи он попросил правительство рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании Комиссии по цифровизации, подчеркнув, что «каждый аким должен отчитаться».

«Нужны жесткая координация и контроль со стороны правительства», - сказал президент.

Также он считает, что одновременно требуется активная «цифровая перезагрузка» и самого бизнеса. 52% рабочих мест в Казахстане уже сейчас подвержены высокому риску автоматизации, а «к 2030 году почти треть рабочей силы будут составлять представители молодого поколения, владеющие цифровыми навыками и креативными способностями», которые «нужно умело использовать».

«Правительству совместно с «Атамекен» следует определить долгосрочные направления для подготовки кадров, провести так называемый форсайт компетенций в 10 и 20-летнем горизонте», - сказал президент.

Вместе с тем в своем выступлении глава государства остановился и на углеродной нейтральности, к которой стремятся многие страны, напомнив, что Казахстан объявил о стремлении к этому к 2060 году.

«Очевидно, что это потребует от нас глубоких структурных технологических и экономических изменений. Они коснутся каждого. В этой связи правительство совместно с международными экспертами работает над Концепцией низкоуглеродного развития до 2060 года. В этой работе нам крайне важен взгляд и мнение отечественного бизнеса. Поэтому приглашаю палату и все бизнес-сообщество принять самое активное участие в разработке проекта данной Концепции», - отметил Токаев.

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