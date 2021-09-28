Счетный комитет предлагает оптимизировать расходы республиканского бюджета на 2022-2024 годы на 1,16 трлн тенге

Согласно информации Годуновой, проведена оценка по 9 приоритетным направлениям расходов за трехлетний период на сумму 3,2 трлн тенге, в том числе по запланированным на 2022 год 1,2 трлн тенге. По итогам счетный комитет предлагает оптимизировать расходы на 1,16 трлн тенге, из них 306,3 млрд тенге – в 2022 году, отмечая «ряд недостатков в процессе формирования бюджета».

Также председатель счетного комитета отчиталась о предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий, а глава государства дал ряд поручений по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.