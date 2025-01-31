Банки и фининституты не заинтересованы в страховании имущества граждан, констатируют в МЧС

В правительстве Казахстана пытаются найти оптимальную модель страхования имущества граждан, чтобы в случае ЧС минимизировать расходы государства на ликвидацию последствий. Однако банки и финансовые институты не заинтересованы выделять на это деньги, заявил в пятницу в ходе правительственного часа в сенате министр по ЧС Чингис Аринов.

«В ходе обсуждения вопроса страхования на уровне вице-премьера Каната Бозумбаева были приглашены специалисты и руководство агентства по регулированию финансового рынка. Получили соответствующее задание, создана рабочая группа. Сейчас пока идет работа по выбору модели страхования, изучению мирового опыта», - сказал Аринов.

Глава МЧС добавил, что многие банки и финансовые институты «не сильно заинтересованы в выделении средств на эту программу».

«И с этим сейчас сложности. Это Всемирный банк и Азиатский банк развития. С ними сейчас ведется работа», - уточнил министр.

В целом, считает Аринов, обязательное страхование жилья от ЧС существует во всем мире, и Казахстан тоже «должен идти к этому». И это касается не только частных или многоквартирных домов, но и абсолютно всего.

Напомним, после масштабных паводков в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит решить сложную задачу – создать достаточно эффективную систему борьбы со стихиями и подумать над системой страхования имущества граждан с учетом международного опыта.