Свыше 1,7 тыс. единиц похищенного во время Январских событий оружия до сих пор не найдено

Всего было похищено 2 960 единиц
Из 2 960 единиц похищенного во время Январских событий в 2022 году оружия до сегодняшнего дня найдено только 1 226 единиц, поиски 1 734 единиц оружия продолжаются, следует из ответа министерства внутренних дел на запрос «Власти».
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