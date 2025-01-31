Всего было похищено 2 960 единиц
Свыше 1,7 тыс. единиц похищенного во время Январских событий оружия до сих пор не найдено
Разграбленный оружейный магазин на проспекте Абылай хана в Алматы, январь 2022 год, ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Из 2 960 единиц похищенного во время Январских событий в 2022 году оружия до сегодняшнего дня найдено только 1 226 единиц, поиски 1 734 единиц оружия продолжаются, следует из ответа министерства внутренних дел на запрос «Власти».

«В 2024 году из незаконного оборота оружия изъято 2 038 единиц различного оружия. Принятыми мерами с начала 2022 года изъято всего 7 877 единиц различного оружия, в числе которых 1 226 единиц оружия, похищенных во время Январских событий», - говорится в ответе МВД.

7 ноября 2022 года начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщал, что правоохранительные органы продолжают поиски 2 026 единиц оружия, похищенного во время Январских событий.

В декабре генпрокуратура отмечала, что были разграблены десять охотничьих магазинов и похищено 1 672 ружья, также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Тогда говорилось, что из всего этого объема найдена треть, или 958 единиц. С тех пор ни одно ведомство больше не озвучивало цифру, сколько конкретно оружия все еще не найдено.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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