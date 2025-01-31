Деньги были похищены при строительстве фонтана «Солнце»
Экс-глава управления культуры Астаны осужден на 8,5 лет за хищение денег при строительстве фонтана
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывшего главу управления культуры Астаны Болата Мажагулова суд признал виновным в хищении денег в особо крупном размере при строительстве фонтана «Солнце» и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

«Признать Болата Мажагулова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, с пожизненным лишением права должности на государственной службе», - сказала судья межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Асель Мукушова.

Подрядчика Мади Канапина суд признал виновным по ч.2 ст. 28 и п 2. ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд удовлетворил гражданский управления культуры и взыскал с Мажагулова и Канапина в солидарном порядке материальный ущерб в размере 1,86 млрд тенге и почти 32,6 млн тенге госпошлины в доход государства.

В сентябре 2024 года в агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления культуры Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств при строительстве фонтана «Солнце» (свето-иллюминационное и огненное шоу на реке Есиль).

По версии следствия, в 2016 году договоры на строительство фонтана были заключены без процедуры госзакупок, а сам фонтан построен без проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы. С 2017 года объект не функционирует. Сумму похищенных средств превысила 1 млрд тенге.

Бывший руководитель управления культуры был задержан и водворен в ИВС. В рамках дела был наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в Астане. Всего по этому делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге. По решению суда имущество конфисковано.

Болат Мажагулов с 2010 по 2015 годы возглавлял управление культуры Астаны, с 2015 по 2018 годы – управление культуры, архивов и документации столицы, в 2018-2019 гг. был руководителем управления культуры и спорта города.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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