Экс-глава управления культуры Астаны осужден на 8,5 лет за хищение денег при строительстве фонтана

Бывшего главу управления культуры Астаны Болата Мажагулова суд признал виновным в хищении денег в особо крупном размере при строительстве фонтана «Солнце» и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

«Признать Болата Мажагулова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, с пожизненным лишением права должности на государственной службе», - сказала судья межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Асель Мукушова.

Подрядчика Мади Канапина суд признал виновным по ч.2 ст. 28 и п 2. ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд удовлетворил гражданский управления культуры и взыскал с Мажагулова и Канапина в солидарном порядке материальный ущерб в размере 1,86 млрд тенге и почти 32,6 млн тенге госпошлины в доход государства.

В сентябре 2024 года в агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления культуры Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств при строительстве фонтана «Солнце» (свето-иллюминационное и огненное шоу на реке Есиль).

По версии следствия, в 2016 году договоры на строительство фонтана были заключены без процедуры госзакупок, а сам фонтан построен без проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы. С 2017 года объект не функционирует. Сумму похищенных средств превысила 1 млрд тенге.

Бывший руководитель управления культуры был задержан и водворен в ИВС. В рамках дела был наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в Астане. Всего по этому делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге. По решению суда имущество конфисковано.

Болат Мажагулов с 2010 по 2015 годы возглавлял управление культуры Астаны, с 2015 по 2018 годы – управление культуры, архивов и документации столицы, в 2018-2019 гг. был руководителем управления культуры и спорта города.