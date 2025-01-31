Фонд возглавила Лаззат Чинкисбаева
Болат Жамишев покинул пост главы фонда «Қазақстан халқына»
Фото qazaqstanhalqyna.kz

Болат Жамишев покинул пост председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте фонда.

На эту должность он был назначен в январе 2022 года.

«В связи с истечением срока полномочий он решил завершить свою работу в фонде», - говорится в сообщении.

Решением попечительского совета общественного фонда председателем правления с 1 февраля избрана Лаззат Чинкисбаева. Она общественный деятель, эксперт в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане. Ранее занимала должность заместителя председателя правления фонда.

Заместителем предправления избрана София Айсагалиева, а членом правления фонда – Серикбек Елшибеков.

«Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме», - заявили в фонде.

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