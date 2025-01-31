Болат Жамишев покинул пост главы фонда «Қазақстан халқына»

Фонд возглавила Лаззат Чинкисбаева
Болат Жамишев покинул пост председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте фонда.
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