Болат Жамишев покинул пост главы фонда «Қазақстан халқына»

Болат Жамишев покинул пост председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте фонда.

На эту должность он был назначен в январе 2022 года.

«В связи с истечением срока полномочий он решил завершить свою работу в фонде», - говорится в сообщении.

Решением попечительского совета общественного фонда председателем правления с 1 февраля избрана Лаззат Чинкисбаева. Она общественный деятель, эксперт в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане. Ранее занимала должность заместителя председателя правления фонда.

Заместителем предправления избрана София Айсагалиева, а членом правления фонда – Серикбек Елшибеков.

«Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме», - заявили в фонде.