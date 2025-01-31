Остальным обвиняемым суд назначил 16 и 13 лет лишения свободы
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К пожизненному заключению приговорен один из обвиняемых по делу о гибели девушки в Актау
фото Алии Шариповой, lada.kz

Апелляционный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции по делу о гибели фитнес-тренера Алины Сериковой в Актау после похищения. Как сообщает издание «Лада», главному фигуранту дела Нургельды Сейткалиеву суд назначил пожизненное лишение свободы.

Еще один обвиняемый, Еркебулан Аманкос, осужден на 16 лет лишения свободы, остальные подсудимые – Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас – осуждены на 13 лет лишения свободы каждый.

Также подсудимые должны будут выплатить семье погибшей девушки более 19 млн тенге материальной компенсации и 30 млн – за моральный ущерб.

В мае 2024 года в сети распространилось видео о гибели Алины Сериковой. По словам очевидцев, девушка спрыгнула с высотки. На тот момент полиция посчитала произошедшее доведением до самоубийства.

В декабре 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области по совокупности преступлений, совершенных в отношении потерпевшей, основному фигуранту дела было назначено 20 лет лишения свободы, остальным – от 7 до 8,5 лет лишения свободы. Несмотря на то что прокурор просил для Сейткалиева пожизненное заключение, а для других подсудимых - от 15 до 16 лет лишения свободы. Судья свое решение он объяснил тем, что девушка погибла в результате самоубийства.

В январе 2025 общественный фонд «НеМолчи.kz» опубликовал подробности происшествия. Алина Серикова была похищена 14 мая, когда возвращалась домой одна после работы. Пятеро мужчин избили ее и силой затолкали в машину. Всю ночь они удерживали ее на заправке, насильно заставили принять наркотик, один из мужчин изнасиловал девушку. Утром ее заставили оформить кредит на 2 млн тенге. После того как ее отпустили, ей пригрозили, что убьют, если она расскажет кому-то о произошедшем.

На суде прокурор просил суд назначить главному фигуранту дела пожизненное лишение свободы, остальным четверым – по 15-16 лет заключения. Они обвинялись по статьям 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194 Уголовного кодекса (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство). Однако судья в процессе разбирательств переквалифицировал обвинения, посчитав, что девушка погибла из-за самоубийства, во время похищения, избиения, удержания, изнасилования или от принудительного употребления наркотиков.

Прокуратура Мангистауской области внесла апелляционное ходатайство на приговор суда, настаивая на ужесточении наказания виновным.

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