На юге страны прогнозируются заморозки
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В начале октября в Казахстане ожидается очередное похолодание
фото Жанары Каримовой

30 сентября – 2 октября в Казахстане ожидаются дожди, снег и похолодание, кроме западных регионов, сообщает «Казгидромет».

«В начале периода большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных регионов. Запад уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается из районов Москвы. На севере, северо-западе, востоке, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. В ночные и утренние часы ожидается туман», - говорится в прогнозе.

С 1 октября, по мере смещения холодного Северо-Западного антициклона с запада на восток, в стране ожидается прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью на севере, востоке и в центре до -1-6 градусов, днем до +2+7; на северо-западе ночью -6 градусов, днем +3+13; в южных регионах ночью ожидаются заморозки до -2, днем понижение температуры до +8+13 градусов. Лишь на западе страны основной фон температуры воздуха ночью будет -3+5, днем небольшое потепление до +13+18 градусов.

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