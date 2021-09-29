В начале октября в Казахстане ожидается очередное похолодание

«В начале периода большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных регионов. Запад уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается из районов Москвы. На севере, северо-западе, востоке, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. В ночные и утренние часы ожидается туман», - говорится в прогнозе.

С 1 октября, по мере смещения холодного Северо-Западного антициклона с запада на восток, в стране ожидается прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью на севере, востоке и в центре до -1-6 градусов, днем до +2+7; на северо-западе ночью -6 градусов, днем +3+13; в южных регионах ночью ожидаются заморозки до -2, днем понижение температуры до +8+13 градусов. Лишь на западе страны основной фон температуры воздуха ночью будет -3+5, днем небольшое потепление до +13+18 градусов.