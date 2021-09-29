МВК разрешила журналистам присутствовать на брифингах в СЦК

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана разрешила журналистам принимать участие в брифингах в СЦК офлайн. Такое предложение внес Минздрав.

«Сегодня на Межведомственную комиссию по борьбе с COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации, внесли предложение по участию журналистов в очном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Данные подходы были одобрены», - написал в Facebook министр здравоохранения Алексей Цой.

По его информации, брифинг в офлайн-формате с участием журналистов планируется на следующей неделе.

На сайте Службы центральных коммуникаций сообщается, что пресс-центр с сегодняшнего дня возобновляет работу в офлайн-режиме. Однако допуск журналистов будет ограничен. Так, «с учетом текущей эпидемиологической ситуации для соблюдения санитарных норм на пресс-конференции допускаются не более 15 человек, включая журналистов и операторов», а формирование списка журналистов будет осуществляться СЦК на каждое мероприятие по принципу первых 15 человек, забронировавших заявку в Whatsapp (бронирование места допускается не более чем на 1 корреспондента и 1 оператора). В течение всего пребывания в пресс-центре обязательно должен соблюдаться масочный режим.

Кроме этого, в здание «Қазмедиа орталығы» допускают только при наличии «зеленого» статуса в приложении Ashyq, паспорта вакцинации против COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

При этом пока неизвестно, касается ли решение МВК остальных мероприятий госорганов, в частности, заседаний правительства и парламента.

Однако позднее Межведомственная комиссия сообщила, что принято решение проведения только брифингов и пресс-конференций в очном режиме при строгом соблюдении всех санитарных требований.

«Так, на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК и в региональных центрах коммуникаций смогут принимать участие в пресс-конференциях в офлайн-формате представители СМИ, имеющие «зеленый» статус в приложении «ASHYQ», - говорится в сообщении.

Два дня назад на брифинге в правительстве журналисты задали вице-премьеру Ералы Тугжанову вопрос, почему в стране разрешено проводить свадьбы, но не разрешены офлайн-мероприятия для журналистов, и не является ли это ограничением доступа к информации. На что он ответил: «Карантинные ограничения на личное присутствие журналистов не являются цензурой и препятствованию к доступу к информации. Все проводимые мероприятия в правительстве, парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме». Он добавил, что санитарные требования никто не отменял, поэтому сами министры принимают участие в совещаниях в режиме видеоконференции.

В новость в 16:05 внесены дополнения - добавлена информация от МВК.