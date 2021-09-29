Работы по восстановлению объектов, пострадавших от взрывов под Таразом, завершат до конца октября – Сапарбаев

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в Таразе рассказал об оказании социальной помощи семьям погибших при ЧП в воинской части в августе, а также о восстановительных работах в Байзакском районе, сообщает «Казинформ» . По его словам, работы по восстановлению объектов планируется завершить до конца октября.

«Работы по восстановлению объектов в Байзакском районе планируется завершить до 30 октября», - сказал Сапарбаев.

Всего в результате ЧС пострадали 176 объектов. К восстановительным работам приступили 112 подрядных организаций, задействовано 22 единицы техники и 187 рабочих. За счет спонсорской помощи восстановлено 76 объектов.

Вместе с тем аким сообщил, что агентством по регулированию и развитию финансового рынка страны совместно с акиматом Жамбылской области, банками и другими финансовыми организациями приняты меры по снижению долговой нагрузки семей погибших. Напомним, что при пожаре и взрывах погибли 17 человек, еще один человек пропал без вести.

«Наша работа с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами дала свои результаты. Вынесено единое решение о списании в полном объеме задолженности заемщиков, погибших в результате чрезвычайного происшествия, и их вдов. На сегодняшний день полностью погашена задолженность по 47 кредитам», - отметил Сапарбаев.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов.