Всего в результате ЧП пострадали 176 объектов
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Работы по восстановлению объектов, пострадавших от взрывов под Таразом, завершат до конца октября – Сапарбаев
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на брифинге в Таразе рассказал об оказании социальной помощи семьям погибших при ЧП в воинской части в августе, а также о восстановительных работах в Байзакском районе, сообщает «Казинформ». По его словам, работы по восстановлению объектов планируется завершить до конца октября.

«Работы по восстановлению объектов в Байзакском районе планируется завершить до 30 октября», - сказал Сапарбаев.

Всего в результате ЧС пострадали 176 объектов. К восстановительным работам приступили 112 подрядных организаций, задействовано 22 единицы техники и 187 рабочих. За счет спонсорской помощи восстановлено 76 объектов.

Вместе с тем аким сообщил, что агентством по регулированию и развитию финансового рынка страны совместно с акиматом Жамбылской области, банками и другими финансовыми организациями приняты меры по снижению долговой нагрузки семей погибших. Напомним, что при пожаре и взрывах погибли 17 человек, еще один человек пропал без вести.

«Наша работа с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами дала свои результаты. Вынесено единое решение о списании в полном объеме задолженности заемщиков, погибших в результате чрезвычайного происшествия, и их вдов. На сегодняшний день полностью погашена задолженность по 47 кредитам», - отметил Сапарбаев.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов.

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