«Казахтелеком» продаст 24% акций Kcell

«Казахтелеком» сообщил о решении продать 24% акций АО «Кселл», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи. При этом компания сохранит контроль над Kcell.

«АО “Казахтелеком” сообщает, что совет директоров общества по вопросу “О некоторых вопросах АО “Кселл” принял решение реализовать 24% акций АО “Кселл”», - говорится в документе.

Решение вступило в силу 28 сентября.

По мнению менеджмента компании, «это создаст дополнительные предпосылки для повышения акционерной стоимости за счет монетизации 24% пакета акций АО "Кселл”».

«Способом реализации выбрана продажа широкому кругу инвесторов на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже. Сделка по реализации 24% акций АО "Кселл" позволит привлечь долгосрочный капитал для развития группы компаний АО "Казахтелеком", повысить ее рыночную стоимость и доходность, создаст дополнительные условия для инвестиционной активности Группы компаний АО "Казахтелеком", а также частично сократит доли субъектов квазигосударственного сектора в экономике и позитивно повлияет на фондовый рынок Казахстана, что должно быть позитивно воспринято рынком и обществом», - отмечается в сообщении на Kase.

При этом «Казахтелеком» сохранит контроль над Kcell и продолжит осуществлять управление АО, используя свои права мажоритарного акционера, при котором компания может пользоваться всеми преимуществами от партнерства с группой компаний АО «Казахтелеком», продолжая исполнять все требования антимонопольного законодательства.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания Telia заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор «Казахтелеком», при этом в тендере участвовало несколько кандидатов. В декабре 2018 года «Казахтелеком» окончательно закрыл сделку, приобретя 75% акций компании Kcell. Комитет по регулированию естественных монополий обязал компанию обеспечить независимую работу Kcell, введя обособленное управление с независимым менеджментом и воздерживаясь от влияния на её решения. Также комитет потребовал, чтобы «Казахтелеком» расширил покрытие сети 4G в селах и внедрил стандарты предоставления услуг 5G до конца 2021 года.