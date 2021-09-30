Срывы массовой вакцинации в Казахстане: депутаты «Ак жола» просят назвать имена наказанных должностных лиц

Депутаты фракции «Ак жол» в мажилисе напомнили о том, что Казахстан так и не достиг обещанного уровня коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции, и поинтересовались у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, кто из должностных лиц понес наказание за неоднократный срыв массовой вакцинации в стране.

«С февраля текущего года в Казахстане началась массовая вакцинация. Однако ход ее реализации неоднократно подвергался жесткой критике главы государства и депутатов парламента. Уже 1 апреля президент возмутился срывом данного поручения, так как за два месяца было вакцинировано менее 0,2% граждан. Причиной низких темпов вакцинации Минздрав назвал нехватку вакцины “Спутник V”. 5 мая, при обсуждении темпов вакцинации в мажилисе, ситуация вновь вызвала критику. Выяснилось, что и через три месяца полную вакцинацию прошли лишь 2,2% населения», - напомнил историю вопроса в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Гани Хамзин.

Далее, 23 июня, Токаев вновь подверг критике темпы вакцинации на фоне резко ухудшившейся эпидемиологической обстановки в стране и потребовал от акимов «лично возглавить кампанию по вакцинации граждан». А 10 июля стало известно о срыве поставки 2 млн доз вакцины Pfizer.

«Видимо, под давлением этой критики министерство здравоохранения стало оперировать процентами вакцинированных не по отношению к общему числу населения, как считают во всем мире, а к так называемому “подлежащему вакцинации” населению», - отметил депутат.

Он также напомнил, что еще бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов говорил, что для формирования коллективного иммунитета, охват вакцинацией должен быть не менее 70-80% от общего числа граждан, а не от «подлежащих вакцинации». Поэтому, считают в «Ак жоле», текущие цифры вакцинации в 60-70% от «подлежащих вакцинации», о которых накануне сообщил Минздрав, – «неоправданно оптимистичны». Ведь в общей доле населения они составляют лишь 35%, или 6,5 млн человек из 19 млн населения страны. Таким образом, «до уровня коллективного иммунитета Казахстану еще очень далеко». И здесь остро встает вопрос ускорения темпов вакцинации, что возможно только за счет расширения выбора вакцин. Однако, несмотря на повторное поручение президента, Минздрав так и не может сообщить дату начала вакцинации такими препаратами, как, например, Pfizer.

«В этой связи депутатская фракция “Ак жол” просит сообщить: были ли кто-либо из должностных лиц привлечены к ответственности за неоднократные срывы массовой вакцинации в предыдущий период? Когда будет обеспечено достаточное количество вакцин, одобренных ВОЗ и международным сообществом? В том случае, если сроки вновь затягиваются, возможна ли организация такой вакцинации на платной основе для граждан, выезжающих за рубеж на учебу и в деловые поездки, наряду с сохранением бесплатной вакцинации имеющимися препаратами? Каков прогнозный срок выхода Казахстана на уровень коллективного иммунитета?», - задал Хамзин вопросы Тугжанову.