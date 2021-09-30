В Казахстане планируют строить арендное жилье для нуждающихся за счет частных компаний

Жилищный вопрос социально уязвимых групп населения, которые стоят в очереди, правительство планирует решить через привлечение частных строительных компаний. Как рассказал в четверг в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Роман Скляр, государство предлагает частным строительным компаниям строить арендное жилье без права выкупа таким категориям граждан, а правительство будет субсидировать часть затрат.

«Мы понимаем, что воспользоваться лестницей доступности жилья, прийти получить даже удешевленный кредит (на жилье – V) могут не все категории граждан. Поэтому было принято решение, было поручение президента выработать новые механизмы по предоставлению арендного жилья без права выкупа», - рассказал Скляр.

Механизм предполагает, что частные строительные компании сами будут строить жилье на свои деньги, содержать его, назначать «справедливую цену» на арендную плату, а государство откажется от строительства нового жилья и будет лишь субсидировать ставку арендной платы, чтобы нуждающиеся, которые стоят в очереди, могли получить квартиру без права выкупа.

«Что нам это позволит сделать? Если мы можем построить 9-10 тыс. квартир (в год – V), то таким образом (через частные компании – V), мы можем в разы увеличить количество (арендного жилья – V), потратив те же деньги, которые мы ежегодно тратим на строительство жилья. Такая модель будет проходить в рамках законопроекта по жилищной политике, который сейчас проработали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития», - объяснил вице-премьер.

В данное время, по его информации, в очереди на жилье в Казахстане стоят более 500 тыс. граждан.