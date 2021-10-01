В столичном аэропорту усилят досмотр на две недели

С 1 по 14 октября в столичном аэропорту будет усилен досмотр пассажиров, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

«С 1 по 14 октября в столичном аэропорту вводятся усиленные меры досмотра на основании радиограммы АО «Авиационная администрация Казахстана» о необходимости усиления мер авиационной безопасности, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев уведомляет об усилении досмотра пассажиров», - говорится в сообщении.

В этой связи в терминале международных вылетов с 1 по 14 октября выставлена первая линия досмотра для исключения проноса на территорию воздушной гавани запрещенных предметов и веществ. Из-за усиленных мер авиационной безопасности пассажиров просят приезжать в аэропорт заблаговременно.

Аналогичный усиленный досмотр ввели и в международном аэропорту Алматы, сообщает «Казинформ», в этой связи пассажиры начали жаловаться на очереди.

«Мы оперативно подготовились, ночью установили три «рапискана» (рентгенотелевизионная система – V) на входах. Сейчас выставляем второй на первом этаже. На них работают сотрудники досмотра в количестве, предусмотренном правилами. Мы ранее оперативно информировали об этом и попросили пассажиров приехать пораньше в аэропорт в связи с дополнительным досмотром», - отметили в пресс-службе аэропорта.