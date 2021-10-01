Он был закрыт пять месяцев из-за капремонта взлетно-посадочной полосы
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Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу

Сегодня аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу после пяти месяцев капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает «Казинформ». Первые самолеты вылетели из аэропорта в столицу и Алматы.

Аэропорт был закрыт с мая. В ходе капремонта взлетно-посадочной полосы была проведена работа по ее удлинению и расширению. Отмечается, что капитального ремонта в аэропорту Усть-Каменогорска не было 25 лет.

«Подрядчики полностью заменили асфальтобетонное покрытие на взлетно-посадочной полосе и провели работы по ее увеличению. Теперь длина составляет 2 800 метров, а ширина – 60 метров. Такие параметры позволят аэропорту принимать лайнеры больших размеров международных рейсов. Немаловажно, что на полосе установлена новая современная система светосигнального оборудования», - рассказал президент АО «Аэропорт Усть-Каменогорска» Николай Короленко.

Все работы принимала специальная комиссия, в число которой входили специалисты комитета гражданской авиации, с 15 по 21 сентября проводилась летная проверка систем светосигнального и аэронавигационного оборудования, и сейчас аэропорт Усть-Каменогорска полностью готов к работе. Уже возобновляются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Qazaq Air в трех направлениях – столица, Алматы и Караганда. В ближайшее время планируется увеличение направлений и числа авиакомпаний, выполняющих полеты.

Вместе с тем для увеличения грузового потенциала аэропорта в этом году планируется завершить строительство грузового терминала на 30 тонн и склада временного хранения вместимостью 100 тонн, что улучшит пропускную способность и позволит развить грузовые авиаперевозки.

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