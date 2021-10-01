С расширением Актогайского ГОКа бюджет получит дополнительно $80 млн налоговых отчислений, уверен Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Актогайский горно-обогатительный комплекс ТОО «KAZ Minerals Aktogay», где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй обогатительной фабрики на месторождении, сообщает Акорда. Он уверен, что это принесет бюджету дополнительно $80 млн налоговых отчислений и вырастет экспорт переработанной продукции.

В своем выступлении Токаев отметил стратегическую важность проекта, призванного придать новый импульс развитию национальной индустрии.

«Как я отметил в послании, в прошлом году впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли и составил 13%. По итогам 8 месяцев текущего года темпы роста обрабатывающей промышленности сохраняются, достигнув почти 6%. В рамках Карты индустриализации запущено более 120 новых производств с созданием 12 тыс. рабочих мест. До конца года будет принят закон «О промышленной политике». В целом наша задача – к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30%. Для этого нам нужны современные экспортоориентированные предприятия с элементами Индустрии 4.0. Всем этим параметрам соответствует новая обогатительная фабрика», - считает он.

Наряду с этим глава государства обратил внимание на социально-экономические выгоды от запуска объекта. По его словам, «вырастет экспорт переработанной продукции, будет создано 700 новых рабочих мест, а бюджет получит дополнительно $80 млн в виде налоговых отчислений».

«Комбинат активно участвует в строительстве новых социальных объектов, улучшении оснащенности образовательных и медицинских учреждений Восточно-Казахстанской области», - добавил Токаев.

Проект расширения перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа был начат в 2017 году в рамках реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития группой компаний «KAZ Minerals». Запуск второй очереди комбината позволит увеличить переработку руды с 25 до 50 млн тонн в год. В целом инвестиции в разработку месторождения, включающего проекты Актогай I и Актогай II, достигли $3,2 млрд. Планируется, что с 2022 года на месторождении будет производиться 190 тыс. тонн меди, в том числе 20 тыс. тонн катодной меди.