Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Нобелевскими лауреатами по физике 2021 года стали японский метеоролог и климатолог Сюкуро Манабе, немецкий физик, климатолог и метеоролог Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи. Они получили премию за моделирование климата Земли.

Как пишет РБК, премия присуждена за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».

В прошлом году Нобелевскими лауреатами по физике стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез за исследование космоса. Пенроуз получил половину денежного приза за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — остальную часть суммы за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат 10 млн шведских крон (более $1 млн).