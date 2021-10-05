Лауреатами стали трое ученых
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Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли
Фото myLoupe/Universal Images Group via Getty Images

Нобелевскими лауреатами по физике 2021 года стали японский метеоролог и климатолог Сюкуро Манабе, немецкий физик, климатолог и метеоролог Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи. Они получили премию за моделирование климата Земли.

Как пишет РБК, премия присуждена за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».

В прошлом году Нобелевскими лауреатами по физике стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез за исследование космоса. Пенроуз получил половину денежного приза за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — остальную часть суммы за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года получат 10 млн шведских крон (более $1 млн).

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