Мажилис взял в работу пакет законопроектов о деятельности уполномоченного по правам человека

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу пакет законопроектов, регулирующих деятельность уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Первый законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» направлен на совершенствование статуса уполномоченного по правам человека, его представителя в регионе, порядка избрания и освобождения от должности, принципов и гарантий деятельности. Также в законодательство вносятся нормы в области защиты прав и свобод человека путем определения основных положений, регулирующих его полномочия. Сопутствующий законопроект позволит расширить полномочия уполномоченного по правам человека на обращения в суд с исковым заявлением, обеспечить неприкосновенность уполномоченного по правам человека, а также определить его представителя в регионе.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить основные права и свободы человека, также повысить эффективность института уполномоченного по правам человека», - отметил депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан» предусматривается обеспечение иммунитета для уполномоченного по правам человека, а поправками в Налоговый кодекс внесены поправки в части возможности подачи уполномоченным по правам человека в суд искового заявления для защиты прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решением или действиями государственных органов, должностных лиц и государственных служащих. В частности, законопроектом вносится дополнение об освобождении от госпошлины искового заявления, которое подает уполномоченный по правам человека.