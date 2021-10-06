Опыт Казахстана в таможенном администрировании может служить примером для стран организации, считает ее генсек
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Токаев и генсек Всемирной таможенной организации обсудили сотрудничество в таможенной сфере
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, сообщает Акорда.

Токаев отметил, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией, а Микурия в свою очередь высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту Туркестана, который он посетил, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора «Восток-Запад». Как считает Микурия, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании, а внедрение электронного декларирования и принципа «единого окна» может служить примером лучшей практики для многих стран-членов организации.

«По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере», - сообщила пресс-служба президента.

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