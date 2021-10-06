Минздрав ожидает поставки «в ближайшее время»
Подписан финальный контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer – Цой
ФОТО GETTY IMAGES

Тамара Вааль, Vласть

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК в среду сообщил о подписании финального контракта на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer.

«По Pfizer мы подписали финальный контракт, определенная процедура компании Pfizer есть, там несколько различных документов, финальный контракт мы подписали, порядка 4 млн доз планируется поставить», - сказал Цой.

Он добавил, что «поставка ожидается в ближайшее время, в четвертом квартале мы получим (вакцину – V)».

При этом, как сообщил Цой, требуется установка дополнительного оборудования для хранения препарата.

«Будет вся холодовая цепь выдержана, уже сейчас на этапе поставки у нас холодильное оборудование в каждом регионе Казахстана будет, которое будет соответствовать нужному режиму минус 80. Поэтому все условия будут созданы, сами пункты вакцинации организованы, принцип аналогичный, единственная разница в режиме хранения, в температуре. Поэтому здесь дополнительное оборудование будет установлено во всех регионах. Я думаю, к моменту поставки вакцины у нас готова будет холодовая цепь уже на другие вакцины», - сказал министр.

Глава Минздрава считает, что в будущем это позволит стране иметь возможность хранить при различных температурах любые вакцины, которые сейчас разрабатываются в мире.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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