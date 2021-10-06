В Павлодаре пожарная машина столкнулась со школьным автобусом; пострадали 9 детей

Пожарная автомашина столкнулась со школьным автобусом, тот от удара наехал на припаркованную автомашину Volkswagen. В результате ДТП 8 детей были доставлены на двух «скорых» в больницу, еще одного школьника привезли родители.

«Из них трое детей госпитализированы в травматологическое отделение. У десятилетнего мальчика – открытая черепно-мозговая травма с переломом лицевых костей, сотрясение головного мозга. Состояние тяжелое, стабильное», - сообщила агентству пресс-секретарь управления здравоохранения области Эльмира Темиргалиева.

У двух девочек закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у одной из них также перелом носа. Состояние пострадавших средней степени тяжести, но стабильное. Шестеро из доставленных в больницу детей в госпитализации не нуждались и отправлены на амбулаторное лечение.

Всего на момент ДТП в автобусе находились 15 школьников.

Как сообщила пресс-служба ДЧС Павлодарской области, их техника ехала на тушение пожара в гараже промзоны с проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а автобус не пропустил ее на красный сигнал светофора и, продолжив движение, протаранил пожарную машину.

В свою очередь отдел образования Павлодара считает, что в ДТП виновата пожарная машина, которая, по словам очевидцев, двигалась на красный сигнал светофора без специальных звуковых сигналов.

Полицейскими проводится проверка, назначены экспертизы.