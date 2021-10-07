Страны СНГ создадут подразделение по гуманитарному разминированию

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств». Документ предусматривает формирование, применение и статус такого подразделения.

«Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования, очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов, обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов», - сказал заместитель министра обороны Дарын Туяков.

Он отметил, что решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством. Соглашением также предусмотрена возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, которые не являются участниками СНГ.

«Республика Казахстан считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В этой связи соглашение было подписано Республикой Казахстан с соответствующей оговоркой», - добавил замминистра.