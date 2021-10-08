В сентябре рост цен на социально значимые товары замедлился до 9,6% – Нацбанк

Председатель Национального банка Ерболат Досаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев, об активных темпах восстановления мировой экономики и ее возврате к допандемическому уровню, а также о начале перехода к ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран, сообщает Акорда.

«Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь, в области образования и аренды жилья. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации Нацбанком совместно с правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных направлениях дезинфляционной монетарной политики. Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4% в августе до 9,6% в сентябре текущего года», - говорится в сообщении.

При этом Досаев отметил, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса. Он также представил прогноз цен на энергоносители до конца текущего года и на 2022 год, но Акорда не сообщила подробности.

Главе государства также было доложено о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда, о ситуации на валютном рынке и предварительные результаты работы по развитию Национальной платежной системы и созданию Национальной платформы цифровой биометрической идентификации.