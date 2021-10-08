Под завалами дома в Батуми остаются люди

Сегодня около 12 часов дня в Батуми обрушился подъезд
пятиэтажного дома. Под завалами по-прежнему остаются до 15 человек,
сообщает Sputnik Грузия.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, прибывший на место трагедии, сообщил, что, по уточненным данным, под завалами находятся до 15 человек.
«По нашей информации, внутри под завалами находится 10-15 человек. На контакт выходят два человека, которые живы и говорят с нами по телефону, но не могут объяснить, где они находятся - наверху под завалами или внизу, но говорят с нами по телефону», - сказал Гомелаури.
Он отметил, что ситуация очень тяжелая, но спасатели делают все возможное. По его словам, «подключены сотни спасателей», которые «убирают каждый камень и каждое перекрытие с максимальной осторожностью».
Обломками были завалены и несколько машин, стоящих у дома. Спасатели вызволили из них двух детей и одного мужчину, они доставлены в больницу. Однако сколько человек точно пострадали, не сообщается.