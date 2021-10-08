Под завалами дома в Батуми остаются люди

Сегодня около 12 часов дня в Батуми обрушился подъезд пятиэтажного дома. Под завалами по-прежнему остаются до 15 человек, сообщает Sputnik Грузия .

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, прибывший на место трагедии, сообщил, что, по уточненным данным, под завалами находятся до 15 человек.

«По нашей информации, внутри под завалами находится 10-15 человек. На контакт выходят два человека, которые живы и говорят с нами по телефону, но не могут объяснить, где они находятся - наверху под завалами или внизу, но говорят с нами по телефону», - сказал Гомелаури.

Он отметил, что ситуация очень тяжелая, но спасатели делают все возможное. По его словам, «подключены сотни спасателей», которые «убирают каждый камень и каждое перекрытие с максимальной осторожностью».

Обломками были завалены и несколько машин, стоящих у дома. Спасатели вызволили из них двух детей и одного мужчину, они доставлены в больницу. Однако сколько человек точно пострадали, не сообщается.