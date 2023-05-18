Казахстан совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией приступил к формированию единой тарифной политики
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Казахстан отмечает привлекательность Транскаспийского маршрута для транзита товаров из Китая – Токаев
Фото пресс-службы Акорды

Транскаспийский маршрут является привлекательным для транзита товаров из Китая, поскольку значительно короче северного коридора и Казахстан рассчитывает на его активное развитие, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-китайском инвестфоруме в Сиане в четверг.

«Считаю, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем. Это кратчайший путь из Китая в Европу, его длина на 2,5 тысячи километров короче Северного коридора», - цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент также сообщил, что Казахстан совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией «приступил к формированию единой тарифной политики». «Кроме того, будет создана общая цифровая платформа, в том числе решены и другие вопросы по транспортировке грузов по этому коридору», - добавил он.

Токаев проинформировал, что Казахстан запланировал запуск железнодорожного сообщения Аягоз–Бахты в направлении Китая и готовит капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык–Мойынты, что «в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов».

«Мы придаем большое значение строительству в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана, которой станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран», - отметил Токаев.

Президент также анонсировал подписание соглашения о строительстве второй и третьей ГЭС на реке Тургусун. «Также будет заключен договор о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт. Уверен, что эти договоренности придадут новый импульс развитию зеленой экономики Казахстана», - сказал президент Казахстана.

Другим привлекательным направлением сотрудничества он назвал сферу сельского хозяйства.

«Мы ежегодно экспортируем свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить», - сказал Токаев.

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