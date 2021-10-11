Снижение заболеваемости и занятости коек говорит о стабилизации эпидитуации
Цой заявил о завершении четвертой волны коронавируса в Казахстане
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Vласть

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что Казахстан прошел четвертую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число больных снизилось до двух тысяч в сутки, что говорит о стабилизации эпидситуации.

«Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штамма коронавирусной инфекции. В период последнего роста заболеваемости на пике регистрировалось до 7 800 случаев в сутки. Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране», - заявил Цой в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

По мнению министра, снижение заболеваемости до двух тысяч в сутки говорит о стабилизации эпидситуации, так как репродуктивное число распространения COVID-19 c 1 августа по сегодняшний день снизилось в 1,2 раза. О стабилизации говорит и снижение занятости инфекционных и реанимационных коек с 56% до 36% и с 45% до 33% соответственно.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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