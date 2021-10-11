Более 7 млн казахстанцев прошли перепись населения онлайн

Более 7 млн казахстанцев приняли участие в переписи онлайн, а всего прошли перепись населения 37% граждан, сообщает пресс-служба бюро национальной статистики.

«Интерес респондентов к онлайн-инструментам национальной переписи населения не ослабевает, темпы прохождения удерживаются на высоком уровне. Если за первые две недели переписной кампании (с 1 по 15 сентября) онлайн-анкеты заполнили 3 млн казахстанцев, то отметка в 5 млн была достигнута 22 сентября, а отметка в 6 млн – 28 сентября. Таким образом, доля казахстанцев, прошедших перепись, составила 37% от общей численности населения», - говорится в сообщении статистиков.

По состоянию на 10:00 часов 11 октября перепись онлайн прошли 7 045 196 граждан. Лидируют здесь Туркестанская область (913 074 человека прошли перепись онлайн), Алматинская область (746 343 человека) и Восточно-Казахстанская область (707 384 человека). Меньше всего воспользовались услугой онлайн-переписи в Мангистауской области (215 464 человека) и Северо-Казахстанской области (165 749 человек). По доле охваченного онлайн-переписью населения лидируют Восточно-Казахстанская (52%) и Кызылординская (51,1%) области.

С 1 октября также стартовал подомовой обход интервьюерами. Будут опрошены те, кто не прошел перепись онлайн. По итогам 10 дней они опросили 1 445 204 жителя страны. Обход интервьюерами продолжится до 30 октября.

В бюро национальной статистики напомнили, что онлайн-перепись завершится 15 октября. Ее можно пройти не только не выходя из дома, но и более чем в трех тысячах «уголках переписи» на базе ЦОНов, отделений «Казпочты», образовательных учреждений и торгово-развлекательных центров.