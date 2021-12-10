Еще в трех аэропортах Казахстана появилась возможность использовать цифровое удостоверение личности

«В аэропортах гг. Усть-Каменогорск, Семей и Костанай появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Использовать цифровое удостоверение личности можно только на внутренних рейсах в пилотном режиме, перелеты по цифровым документам доступны между столицей, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей и Костанай. При этом пассажирам на время пилота проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.